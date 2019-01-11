她看著我！ 研究人員揭開《蒙娜麗莎》注視你的秘密...

2019-01-11 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕法國文藝復興時期畫家李奧納多·達·文西的代表作「蒙娜麗莎的微笑」，每年吸引數百萬人到羅浮宮參觀，之所以如此吸引民眾，是因為畫中的她總是「對著你微笑」，德國科學家研究指出，其實蒙娜麗莎根本沒有對著你笑，一切都是錯覺！

綜合外媒報導，被世人稱之為「蒙娜麗莎的微笑」畫作本名其實是《喬宮達夫人》（La Gioconda），在巴黎羅浮宮第711號展區中，以防彈玻璃保護著展出，日前德國比勒費爾德大學（Bielefeld University），在博士霍斯特曼（Gernot Horstmann）與研究助理洛斯（Sebastian Loth）領導研究團隊在「i-Perception」期刊登出研究結果，表示蒙娜麗莎並沒有盯著觀畫者看。

霍斯特曼說：「人們表示感覺『蒙娜麗莎』從畫中直視他們，倘若畫中人物的確直視前方，那視線角度應為0度，稍微側視一點，約5度左右，仍能覺得自己被直視，被稱之為『蒙娜麗莎效應』，但隨角度增加，就不會有被人看的感覺。」

《CNN》在電腦螢幕投射「蒙娜麗莎的微笑」畫作，請24名測試者，在與畫作距離66公分左右的地方，拿著2公尺的木製直尺來測量蒙娜麗莎眼睛凝視的方向，研究人員在測試過程中還會改變蒙娜麗莎的大小和可見區域，以確定她的凝視感受是否受到她臉部特定元素的影響。

為避免測試者適應這種尺規測量方式會影響研究結果，畫作會不定期向左或右移3.4公分，最後該研究結果顯示，「蒙娜麗莎的微笑」畫作中蒙娜麗莎的凝視方向為右方約15.4度，凝視的地方可能為觀畫者的右耳或右肩後方，和「蒙娜麗莎效應」所說的左右5度不同，對此霍斯特曼和洛斯表示，「蒙娜麗莎效應」的確存在，但並沒有發生在畫中蒙娜麗莎身上。

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