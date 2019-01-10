越上網越憂鬱 美國研究：社群網站會影響心理健康

2019-01-10 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕不少年輕人常有事沒事就要滑滑臉書、看看IG，追蹤朋友的最新動態。不過美國一項研究卻顯示，對於社群網站成癮會影響到一個人的心理健康。

綜合外媒報導，美國德州州立大學（Texas State University）之前針對500多名的千禧世代（Millennials，1980年~2000年出生者）人們進行研究，結果發現，過度使用社群網站容易引來憂鬱症狀，此外，那些常將網路上的人們與自己拿來做比較的人，更容易遇到憂鬱的狀況。

研究指出，不少人在社群網站發文時，都只將焦點放在自己的正面形象、生活中的正面事物上，因此人們如果將自己拿來與網路上的這些形象比較，就容易產生憂鬱症狀、或是忌妒感。而且有憂鬱情形的人，也更容易沉迷於社群網站，當他們無法上網時，還會出現不安、苦惱的狀況。

專家認為，將自己拿來與其他人進行比較，容易讓在數位世代下成長的年輕人長期處於壓力狀態下。建議人們可以減少花在社群網站上的時間，或是取消追蹤那些造成壓力的帳戶與專頁。

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