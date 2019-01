怒！加州女騎電動滑板車「高速遛狗」 稱跟孩子一樣

2019-01-10 10:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州一名女子日前騎著電動滑板車「高速遛狗」,小狗被拖行至四肢流血、無法動彈,這起虐狗事件被附近居民家門外的監視器錄下,並被上傳至社群網站,引起大批網友抨擊。

綜合外媒報導,網友桑德斯(Brandon Sanders)日前在臉書發文寫道,在加州貝克斯菲爾德(Bakersfield)發現一名女子,騎著「目測」時速15英里的電動滑板車遛狗。小狗被以一條牽繩拴在電動滑板車後,至少被拖行90公尺。

報導表示,之後桑德斯與這名女子當面對質,然而女子卻抱著四肢流血的小狗,笑容滿面地回應,「事情總會發生,小孩也一樣。」(Shxt happens, just like with kids)桑德斯痛斥自己才不會在大街上用皮帶拖行孩子。

報導提及,另一名網友杜威爾(James Dowell)隨後也上傳3支影片到臉書,在畫面中更可見女子騎著電動滑板車高速遛狗的殘忍行徑。這些影片在短短2日內,吸引超過20萬人次觀看,並引起網友強烈譴責該女子的虐狗行徑。

報導指出,受傷小狗目前已被動物保護部門接管,警方也已針對這起虐狗事件立案調查,暫不清楚是否提出起訴。

