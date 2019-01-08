影片曝光！法黃背心失控 冠軍拳擊手徒手打退盾牌警

2019-01-08 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕法國黃背心運動持續延燒，最近幾次抗議發生多起暴力事件，連曾獲2007年、2008年的法國拳擊冠軍的前重量級職業拳擊手德廷格（Christophe Dettinger）也被拍到，對著一名警察不斷出拳，手持盾牌的警察被打的不斷撤退，畫面令警方顏面盡失。

綜合外媒報導，37歲的德廷格過去是職業拳擊手，目前在法國埃松省（Essonne）的地方政府任職，最近被發現在黃背心運動上，對警察出拳猛攻，打得警方無力招架，引起法國民眾熱議。

法國警方事發後在推特上公布德廷格的照片，並強調「先生，你將我們的同袍打倒，我們已認出你。身為一個拳手，你無視規則，你將會學到刑事法規。」德廷格現已遭警方拘留，他表示，因為他的妻子和朋友遭警方催淚彈攻擊，因此才會「憤怒的做出了反應」。

德廷格批評政府政策失當，過去他已參加了8場黃背心示威活動，並說自己不是極右派人士，會站出來抗議純粹是為了養老金和他孩子的未來。

針對黃背心運動街頭暴力事件升級，法國總理菲力普（Edouard Philippe）晚間透過法國電視一台（TF1）宣示政府恢復公共秩序的決心，12日將到來的第9波街頭抗議，將大幅提升安全措施，預計全國動員8萬名以上維安人力。

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