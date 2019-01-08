恐威脅台灣防禦優勢！美媒點出中國這5種武器最致命

2019-01-08 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習進平2019年元旦剛過就傳令中國全軍動員演訓，美國媒體提醒，若中國以武力進犯台灣，很可能會以蘇-35戰機威脅台灣空防，並同時使用其他4種武器，台灣須注意防禦優勢被中方消除。

美國《國家利益》（National Interest）報導，除蘇-35戰機之外，2018年，中國開始接收俄羅斯的S-400地對空導彈系統。S-400是世界上最致命的地對空導彈系統之一，最大射程可達400公里，射程覆蓋全台。有分析師指出，台灣空軍不會因此完全失能，但確實會被它影響，且該導彈能防止武器與物資運抵台灣。

報導提到，中國擁有龐大的短程和中程彈道導彈，可能會大幅破壞台灣的軍事基礎設施，尤其包括空軍基地和港口，從台灣的角度來看，中國武器庫中最致命的導彈是東風16型導彈，它的射程為1000公里，可以搭載1500公斤彈頭，且它具有導航機動能力，使防空系統難以攔截。

報導指出，雖然尚未見到中國造出第1艘075型兩棲攻擊艦，但中方聲稱正在打造3艘該運輸艦，有分析指出它能夠攜帶超過24架攻擊型和運輸型直升機，尺寸類似美國的胡蜂級兩棲突擊艦，美方的艦艇可以運載1600多名士兵和各種登陸艇，中方可能會使用它戰術性包圍台灣。

報導表明，中國最後1項可能對台使用的致命武器，就是071型綜合登陸艦，它與美國海軍的「聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦」大致相同，071型可以攜帶800名士兵、4架直升機和各種小型兩棲攻擊車，截至2019年1月，中國海軍擁有6艘該登陸艦，另外還有2艘準備服役，它們配備中國製的「H/PJ-26型單管76毫米艦炮」，時速能達到46.3公里。

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