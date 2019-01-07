呼籲別誹謗亞桑傑 維基解密致函媒體

2019-01-07 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕揭露成千上萬美國政府機密文件的「維基解密」（WikiLeaks）今天奉勸媒體記者，不要針對140項有關維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）「不實和誹謗」的陳述做出報導。

《路透》7日報導，維基解密在寄給媒體機構並標記「合法機密，非公開」的電郵中表示，關於維基解密和亞桑傑的描述普遍都不正確，甚至連「享有聲譽」的媒體也有具目的性、刻意捏造的陳述；維基解密呼籲，媒體應負起責任，仔細對最初消息來源做事實查證並後續追蹤，「確保過去和現在沒有散布關於維基解密和亞桑傑的不實和誹謗訊息」。

這份5000字的電子郵件列出維基解密認為是不實和誹謗的140項陳述，包括說亞桑傑曾是情報單位的探員或官員、受僱於俄羅斯政府、親近俄國總統普廷（Vladimir Putin）、漂白他的頭髮、是一名駭客、曾疏於照顧寵物、個人衛生差等。

報導稱，目前無法得知是何種原因讓維基解密對媒體機構發出這樣的建議，但維基解密特別指出英國《衛報》（The Guardian）發布了有關亞桑傑的錯誤報導。《衛報》並未立即回應《路透》關於維基解密的批評。

作為一個提供匿名消息來源發布機密資訊的管道，澳洲人亞桑傑創辦的維基解密公布了成千上萬筆美國外交機密文件，其中揭露了美國對於世界各國領袖的嚴厲批評，從俄羅斯總統普廷到沙烏地阿拉伯王室成員都難逃毒舌攻擊。

在某些眼中，亞桑傑是英雄，因為他揭露政府濫權並捍衛言論自由，但另一派人批評亞桑傑是叛徒，指控他破壞了美國的國家安全。

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