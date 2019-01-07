打擊宗教自由！ 中國通過漢化伊斯蘭教5年計畫

2019-01-07 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕新疆「再教育營」引發國際關注，中國官方5日與8個伊斯蘭教協會代表會面後，敲定1項旨在將伊斯蘭教中國化的5年計畫，有外媒認為，這是中國改寫宗教實踐的最新措施。

中國官媒《環球時報》英文版6日報導指出，中國官方5日召集了8個伊斯蘭教協會代表開會，會議上，代表們一致同意引導伊斯蘭教與中國的「社會主義」相容，並且採取措施讓伊斯蘭教「中國化」。報導未提供該5年計畫的細節，也沒有透露這8個參加會議的伊斯蘭教協會代表是哪些人。

美媒《自由亞洲電台》指出，據聯合國先前統計，超過100萬名新疆維吾爾族穆斯林被關押在「再教育營」中，被迫效忠共產黨的無神論，並有人權組織控訴中國實行「種族淨化運動」，也有媒體披露再教育營根本是一個「強迫勞動體系」。

對於外界的指控，中國當局全盤否認，宣稱政府是在保護這些宗教與少數民族，中國官媒《環球時報》甚至還發表社論反諷，西方國家在說三道四之前，「先看看自己國家的宗教極端主義者所發動的恐怖攻擊」。

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