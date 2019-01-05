美墨圍牆資金 墨國大預言家：川普今年拿不到

2019-01-05 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的美墨圍牆大夢會成真嗎？昨日墨西哥知名預言家瓦奎茲（Antonio Vázquez）開示，川普不可能在今年拿到圍牆資金，但瓦奎斯儘管預言精準，過去還是有過一些失敗的紀錄，最終結果仍然不能確定。

根據《法新社》報導，過去曾經準預言歐巴馬選上總統的墨西哥知名預言家「大巫師」瓦奎茲，昨日又再度預言，美國總統川普不惜讓政府關門，也想取得的美墨邊境圍牆資金，不可能在2019年通過。

瓦奎茲過去曾經說過相當多精準的預言，包含歐巴馬選上美國總統、墨西哥在去年世足賽踢贏德國，但他也有些失敗的紀錄，例如他過去曾預言川普會在2016年的共和黨內初選落敗，以及錯誤預言墨西哥前財政部長梅亞德（José Antonio Meade）會當選總統。

瓦奎茲對於2019年將發生的事的預言，除了川普的美墨邊境圍牆資金之外，還有墨西哥新任總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）未來會有健康問題，以及墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）今年會被判處無期徒刑。

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