美髮界傳說Dyson吹風機遭中國仿冒 540元成本價竟賣1萬元

2019-01-05 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美髮界傳說級的吹風機品牌「Dyson」，雖定價高昂，但深受死忠粉絲及廣大女性用戶喜愛，日前中國警方查獲全球首宗近2000隻山寨吹風機，發現成本價僅120元人民幣（約540元台幣），變賣過後的不法利潤高達4500萬元台幣。

綜合外媒報導，Dyson山寨吹風機主打「歐版、打折貨、代購」以2200元至2300元人民幣（約台幣1萬元）販賣，相較於正版Dyson吹風機售價2990元人民幣（約台幣1萬3千元），價差約3千元，對消費者來說不是一筆小錢，警方表示兩者肉眼分辨不出真假，消費者易上當。

《澎湃新聞》報導，中國警方在去年8月接獲民眾舉報，於上月14日由上海警方破獲這起Dyson山寨吹風機案件，在2個生產工廠中查獲400隻Dyson山寨吹風機及1500隻半成品，更有多達20萬個各類零件，山寨吹風機多數被銷往廣東、福建、江蘇、浙江、上海等多個城市，警方目前已將楊姓主嫌及36名員工移送法辦。

該山寨工廠內部分工嚴密，不肖業者聘請專業技術人員將正版Dyson吹風機拆卸，再自行研發、大量生產，並僱用大量作業人員分工採購零部、生產、組裝，儲運及網絡批發銷售等工作，警方研判，2018年Dyson山寨吹風機就為不肖人士賺進超過1000萬元人民幣（約4500萬元台幣）。

警方表示，這些山寨Dyson吹風機雖價格較便宜，但因製造技術不佳，恐對使用者的髮質造成損傷，更或有引起火災的疑慮，提醒民眾別貪小便宜而讓自身受到不必要的傷害。

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