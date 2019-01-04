日本「最帥高中生」讓女粉暴動 哭的樣子比女生美！

2019-01-04 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕每年日本都會評選出全國「最帥高中生」，且按照慣例，獲選為冠軍的的高中生將會被經紀公司簽下培訓成偶像。而2018年獲得「最帥高中生」的新原泰佑得知自己獲獎，上台時不禁淚崩，也讓不少人驚呼：「哭起來還是讓人戀愛！」

根據日媒報導，今年18歲，來自日本琦玉縣的高三學生新原泰佑，從去年4月就加入徵選，經過網路人氣票選以後，終於在2018年12月27日獲獎得到日本最帥高中生的頭銜。五官精緻的他身高174公分，從4歲就開始學跳舞，之前在社群上就吸引了大量粉絲追蹤，這次獲得冠軍，也將有經紀公司簽下他，讓粉絲期待之後新原泰佑在演藝這條路上能有突出的表現。

而新原泰佑在上台接受頒獎時，一度淚崩，表示自己還是無法相信竟然會有這一天，「我沒想到會入選，更得到冠軍的殊榮，真的很開心，非常感謝大家」儘管哭的樣子讓粉絲心疼，但也有人不禁讚嘆哭起來的樣子比女生還美！

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