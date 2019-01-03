驚！川普莊園跨年派對 外媒爆郭文貴也參加

2019-01-03 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴遭外媒爆料，竟在跨年前夕在美國總統川普位於佛州的私人別墅「海湖莊園」（Mar-a-Lago）到處閒晃，並參加海湖莊園私人俱樂部一年一度的跨年晚宴派對，川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及川普的3個兒子也在現場，而原定出席的川普，由於美國政府部分停擺只能待在白宮跨年。

綜合外媒報導，美國第一夫人梅蘭妮亞主持了海湖莊園的跨年派對，川普的41歲長子小唐納（Donald Trump Jr.）、32歲二兒子艾瑞克（Eric Trump）、12歲小兒子拜倫（Barron Trump）也現身其中，另外，澳洲首富普拉特（Anthony Pratt）、聯合國駐多明尼加大使尚波里（Paolo Zampolli）、福斯新聞主播道布斯（Lou Dobbs）等多位政商名流也在現場。

意外地是，被中國當局通緝的郭文貴也出席了這個跨年派對，英國《每日郵報》今日獨家爆料，該報在派對舉行的前幾天就偷拍到郭文貴在海湖莊園附近四處閒晃、拍照。報導指出，郭文貴是海湖莊園俱樂部的會員，而參加這場跨年活動的會員要付1000美元的門票。

雖然川普缺席此次的跨年派對，但海湖莊園的安保工作卻更加嚴格。《紐約郵報》專欄作家亞當斯（Cindy Adams）透露，現場不僅有大批美國特勤局人員維安，每位與會貴賓還要接受至少30分鐘的安全檢查並出示身分證件，不是美國人的貴賓則須出示護照，她還說，位於古巴的美國關塔那摩灣軍事基地安檢「都沒有那麼嚴格」。

郭文貴曾在去年11月13日的直播宣稱，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）、前國防部長馬提斯（Jim Mattis）、前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、現任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）是力保他不被遣返回中國的4名美國政府高官，郭文貴說：「他們保我，不是神經病，他們知道我郭文貴是什麼樣的人，在台灣問題上，我給了他們很多的建議」。

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