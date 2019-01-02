重新定調九二共識！習近平加了這一句話...

2019-01-02 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中共《告台灣同胞書》發表40週年，中國國家主席習近平今日出席紀念儀式並發表談話。習近平除了再次宣誓了和平統一、一國兩制的方針外，更重新定調九二共識為：「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，增加了「共同努力謀求國家統一」，意圖耐人尋味。

習近平表示，70年來，順應兩岸同胞共同願望，推動打破兩岸隔絕狀態，實現直接雙向三通，開啟兩岸同胞大交流大交往大合作局面，兩岸交流日益廣泛，相互往來日益密切，彼此心靈日益契合。台灣同胞為祖國改革開放做出重大貢獻，也分享大陸發展機運。

習近平說，70年來，秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國的基礎上達成「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的九二共識，開啟兩岸協商談判，推動協商兩岸政黨黨際交流，開闢兩岸和平發展道路，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新高度。

習近平指出，70年來，把握兩岸關係發展時代變化，推出和平解決台灣問題的政策主張和「一國兩制」科學構想，確立了「和平統一、一國兩制」的基本方針，進而形成了堅持一國兩制和推進祖國統一基本方略，回答了新時代推動兩岸關係和平發展，團結台灣同胞共同致力於民族偉大復興與祖國和平統一的時代命題。

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