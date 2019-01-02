巴西極右派新總統就職 盟友川普推文道賀

2019-01-02 05:28

〔中央社〕巴西極右派新總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在首都巴西利亞國會前宣誓就職，他的意識形態盟友、美國總統川普立即在推特推文向他道賀。

川普推文寫道：「恭喜波索納洛總統，剛剛發表的就職演說很棒－美國與你同在！」

波索納洛也推文感謝川普，表示「在上帝的保護下，我們將帶給我們的人民繁榮與進步」。

這位支持獨裁統治的爭議性人物，因政治不正確的言行而有「熱帶川普」之稱，並成功利用選民厭惡傳統政治的心理攀上高峰，成為巴西新領導人。

川普在波索納洛當選當天，也曾推文表示和波索納洛有過一通「棒極了的電話」，「我們都同意，巴西和美國會在貿易、軍事和其他所有領域密切合作」，顯示兩人惺惺相惜，可能重塑美洲和其他地區的政治風貌。

波索納洛誓言挑戰委內瑞拉和古巴的左派政府，並向意識形態盟友美國總統川普和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）靠攏。

波索納洛今天熱烈歡迎尼坦雅胡前來參加他的就職典禮。尼坦雅胡表示，波索納洛向他保證，巴西將會將大使館遷往耶路撒冷。

華盛頓郵報指出，波索納洛的當選，象徵拉丁美洲自冷戰時期軍事獨裁以來最大幅向右轉。

英國衛報（The Guardian）指出，川普和波索納洛結盟，顯示美洲、甚至全球其他地區，可能形成新的右派軸心。

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