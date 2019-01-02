中國一大學共青團貼中華民國國旗 網怒轟「兩面人」

2019-01-02 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國昆明理工大學團委週二（1日）一早在微博貼出中國民國國旗，說明1912年的今天是「中華民國成立，孫中山就任中國民國臨時大總統」。這則發文隨即引發網友砲轟，校團委中午後就撤下圖文，並發表聲明致歉。

根據網路流傳的截圖，中國昆明理工大學共青團委員會週二上午9時8分貼出中國民國青天白日滿地紅的國旗，並以「那年今日」為題，表示「1912年1月1日，中華民國成立，孫中山就任臨時大總統」。

這則發文引來不少中國網友在下方留言謾罵，迫使校委會在中午過後刪除發文，並於下午1時21分貼出道歉聲明，稱其在過去幾小時深感愧疚，認真反思，「我們進行了內部嚴肅自我批評和整改」。

聲明指出，「由於運營人員對歷史知識掌握的不足，工作審核不嚴謹，微博內容出現配圖錯誤。」未來將進一步加強對運營團隊的培訓，更加嚴格審核機制。強調「不忘跟黨初心，牢記青春使命，始終做社會主義核心價值觀的擁護者、傳播者和踐行者。」

不過有部分中國網友仍對此道歉聲明出言嘲諷，「你們不是共青團，是國民黨的三青團吧？避重就輕，典型的兩面人，紅皮白心花生人，希望嚴肅處理」、「這是歷史知識掌握不足的原因嗎？」

也有網友表示，「來見識一下21世紀紅衛兵批鬥現場」、「看評論，各位年紀不大，紅衛兵的東西倒是無師自通啊」、「不用致歉，評論區都是一幫被洗腦太久的人，連49年前都不能有歷史，恐怖至極！」

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