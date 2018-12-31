一個「禁」字反映香港處境 港媒公布2018年度漢字

2018-12-31 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕2018年已進入尾聲，香港媒體《立場新聞》今天就公布2018香港年度漢字為「禁」，因為香港在過去的這一年裡從政治到生活議題方面都「禁」聲不斷。

《立場新聞》今天公布了2018香港年度漢字「禁」，並推出一篇文章探討到今年香港的各個議題。香港今年3月11日舉辦立法會三席補選，不過香港眾志周庭、區議員陳國強、劉穎匡等三人卻被政府DQ（DisQualify，取消資格）。11月九龍西補選時，劉小麗又被選舉主任「二度DQ」，《立場新聞》認為，這樣的「禁參選」到2019年後勢仍然強勁。

香港今年也出現「禁入境」的問題，英國金融時報駐港編緝馬凱10月申請工作簽證續期被拒，11月以遊客身分到香港也被禁入境。台灣時代力量立委、《閃靈》主唱林昶佐也因為「缺乏特殊技能」，被入境處拒發工作簽證。

除了政治以外，香港的電子煙、加熱煙等新興煙煙草產品，也在今年從政府原先傾向規管，轉變成禁止。《立場新聞》在文末表示，香港2018年「禁」聲不絕，影響力無遠弗界，但他們仍呼籲讀者在2019年遇禁愈勇，拒做「順、民」。

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