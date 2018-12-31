遊韓注意！南韓大型超市元旦起禁用塑膠袋

2018-12-31 17:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓環境部31日表示，自2019年1月1日起，將全面禁止大型超市使用一次性塑膠袋，以保護自然資源，違者最高可被罰款300萬韓圜（約8.9萬台幣）。

韓聯社報導，南韓《關於節約資源及促進資源回收利用的法律修正案》元旦起正式生效，全國2000間大型超市，以及面積超過165平方公尺（約50坪）的1萬1000間超市，將全面禁止使用塑膠袋，取而代之為顧客提供環保購物袋或紙袋等。

此外，全國1萬8000間烘焙坊也不得免費提供塑膠袋，但乘裝肉、魚等濕貨的塑料容器仍可使用，不受法規限制。環境部指出，此舉是鼓勵民眾重複使用可回收廢棄物，並將在1至3月聯同地方政府積極宣導，解決塑膠汙染問題。

另一方面，紐西蘭政府8月宣布，將在2019年起全面禁用一次性塑膠袋，零售商將有6個月緩衝時間，之後違法者最高將面臨10萬紐西蘭幣（約209萬台幣）罰款。

奧地利政府也在12月5日通過一項新法，將自2020年起全面禁用無法100％生物分解的塑膠袋。

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