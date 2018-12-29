以戰爭罪起訴！ 德國IS女成員狠讓女童烈日下渴死

2018-12-29 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國檢察官日前以戰爭罪，起訴一名效忠伊斯蘭國組織（IS）的女性成員，這位德國女性與其丈夫涉嫌虐待1名5歲少女，使女孩在烈日下口渴而死。

《BBC》報導，27歲的珍妮佛（Jennifer W）2015年時，與丈夫住在當時被伊斯蘭國佔據的伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul），並從戰俘中買下一名5歲少女，將她當成「家奴」。據了解，在這名女孩生病並弄濕床墊後，珍妮佛的丈夫把女孩用鍊子鍊在屋外作為懲罰，最終這名少女在烈日曝曬下，因口渴而死。

報導表示，珍妮佛放任丈夫的行為，並未採取任何措施拯救少女。在女孩逝世幾個月後，珍妮佛於2016年1月前往德國駐安卡拉大使館，申請新的身分證件，當她離開大使館時被土耳其安全部隊逮捕，隨後被引渡回德國。由於缺乏證據，珍妮佛原本被獲准返回德國下薩克森邦（Lower Saxony）的老家，今年6月，珍妮佛意圖再度前往敘利亞時，遭到德國警方逮捕。

報導提及，珍妮佛在2014年8月離開德國、前往伊拉克，並於9月加入伊斯蘭國組織，後來甚至接受徵召，成為「道德警察（morality police）」，確保法魯賈和摩蘇爾婦女遵循伊斯蘭國下達的行為和服裝規範。德國聯邦檢察官已於本月14日，以戰爭、謀殺及武器攻擊等罪名，將她起訴。目前還未敲定審判日期，若被判有罪，珍妮佛恐面臨最高無期徒刑的判決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/