終結希拉蕊17連霸！「這對夫婦」成2018全美最受景仰男女

2018-12-28 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕根據蓋洛普（Gallup）今天公布的民調，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）夫婦分別成為2018年最受美國人景仰的男女性，其中前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）更是終結希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）17連霸的紀錄。

綜合外媒報導，蓋洛普民調顯示，15%的受訪者表示他們最景仰的女性是蜜雪兒，她目前正在為自傳「成為這樣的我：蜜雪兒．歐巴馬」（Becoming）進行巡迴宣傳；第2名為脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey），獲得5%的支持；希拉蕊及第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）以3%的支持度位居第3；最受欽佩的10大女性還包括英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、即將卸任的美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）、以及可望成為美國國會眾議院下屆議長的裴洛西（Nancy Pelosi）。

報導表示，男性部分，19%的受訪者將歐巴馬視為他們最景仰的男性；現任美國總統川普（Donald Trump）以13%居次；美國前總統小布希（George W. Bush）和羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）以2%並列第3；其他進入前10名者還包括來自商界的比爾蓋茲（Bill Gates）和馬斯克（Elon Musk）、無黨籍的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）、現任副總統彭斯（Mike Pence）和西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）。

報導指出，曾擔任聯邦參議員及國務卿的希拉蕊過去22度榮登榜首，包括蟬聯17年最受美國人景仰女性的頭銜，但今年被蜜雪兒終結此紀錄；男性方面，美國前總統歐巴馬擊敗現任總統川普，前者已連續11年奪冠，後者則連續4年排行第2。這份數據由蓋洛普於12月3日至12日間詢問1025位美國成人，誤差為正負4個百分點。

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