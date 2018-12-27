有情無情聲音就能聽出 研究：女生遇喜歡男性聲音會改變

2018-12-27 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕有時人類的音調、語氣會隨著場合而轉變，英國一項研究最近更發現，當女生遇到有興趣的男性時，容易潛意識地在聲音上進行調整。

綜合外媒報導，刊登在英國《皇家學會報告》（Proceedings of the Royal Society）的一項研究之前找來30位男女進行快速約會（speed-date），這些男女只有6分鐘的時間與同一位異性進行互動，時間一到對象就會換人，研究團隊並針對實驗對象在約會中與異性聊天的聲音進行分析。

研究發現，當女生遇到自己有興趣的男生時，聲音方面容易出現變化。假如一位女生喜歡的男生並未受太多其他女關注，她會採用音調高、較女性化的方式講話。但如果讓這位女生感興趣的男生同時也受到大批女生關注，女生就會潛意識將音調壓低，因為這樣的行為有助於讓她在大群女性競爭者中顯得更凸出。

研究領導者比珊思基博士（Dr Katarzyna Pisanski）表示，過去曾有一些研究顯示，男性較喜歡音色高的女性，因為這代表陰柔與年輕。因此這次的研究結果也讓她感到驚訝，不過她推測，或許是當女性希望展現出不同的價值時，就會將音調壓低，因為較低的音調可能代表著能力、成熟與主宰力。

研究也發現，通常女性在感情中較為挑剔（choosier），統計發現約會結束後，女性僅偏好約1/3的男性，不過男性卻對1/2的女性有興趣。

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