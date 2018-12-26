紐時踢爆 川普當年靠假診斷逃避越戰徵兵

2018-12-26 23:54

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報26日報導，美國總統川普當年因足跟生骨刺而得以豁免被徵兵去打越戰，但當時做出此診斷的醫生的女兒如今踢爆，川普根本沒有骨刺，她們的老爸之所以偽造診斷，是想給川普之父、佛瑞德．川普一個人情。

已於2007年辭世的紐約市皇后區足科醫生布勞史坦的兩個女兒艾莉莎與莎朗說，其父過去常提到診斷川普有骨刺好讓他免於被徵兵是為了給佛瑞德一個人情，此事已成為家族傳說，親友間都會討論。但紐時並未找到能佐證該說詞的文件，艾莉莎與莎朗也不確定她們的父親到底有沒有幫川普做過檢查；但艾莉莎也說，其父曾暗示川普的腳根本沒啥毛病。

紀錄顯示，足科醫生布勞史坦曾在1960年代跟佛瑞德租辦公室；艾莉莎與莎朗也說，其父做出此等診斷也是出於對福瑞德的禮貌。艾莉莎表示，這是順手之勞，而這個小忙也讓她父親與佛瑞德搭上線，日後當房子有什麼問題，其父打個電話給佛瑞德就能立刻解決。

1968年，以受教育為由而4度要求緩召的川普，被診斷出足跟長骨刺；當年川普才22歲，離越戰結束還有7年。2016年，川普在接受紐時訪問時透露，有個醫生給了他一封「威力強大」的信讓他交給徵兵人員，該信攸關他的腳跟，但川普想不起來該醫生的大名。

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