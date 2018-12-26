醫療器具清潔不當 美國3778手術患者陷愛滋、肝炎危機

2018-12-26 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國新澤西州博根郡「健康加級手術中心」（HealthPlus Surgery Center）24日爆發重大醫療事故，因為醫療器材清潔不當，恐讓3778名患者暴露在愛滋病毒（HIV）、B型肝炎和C型肝炎的感染風險中。

據《ABC新聞》報導，新澤西州衛生署在25日發表聲明，指出2018年1月至2018年9月7日期間，曾於「健康加級手術中心」進行手術的患者可能會有感染風險，目前該手術中心已致函給所有這段期間的患者，要求他們接受篩檢，進行抽血檢查，以確認是否被感染。

聲明中強調：「我們明白這起事件會讓許多患者相當氣憤，而我們也會以非常嚴肅的態度處理問題，並在過程中提供患者幫助。」至於該中心手術中心也承諾，會全額支付患者們血液檢測的費用。

報導指出，事發原因出自醫療器具的消毒與清潔不夠完善，造成防疫出現漏洞，使患者在手術過程中面臨感染愛滋病毒及肝炎的風險。據了解，到目前為止，衛生署和該手術中心皆未收到患者因此感染的案例通報。

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