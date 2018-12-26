打麻將輸錢疑牌友出千 老媽叫14歲兒揪人搶回

2018-12-26 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港有名婦人，因為日前自己打麻將輸錢，竟唆使自己14歲的兒子揪人把錢搶回來，事後全數遭香港警方一網打盡。

綜合外媒報導，香港有名47歲的周姓婦女，日前在與朋友打麻將的時候，因不滿遭對手贏走數千元，認為對手出老千，竟指使自己14歲的兒子鄒姓少年策劃搶劫行動。

鄒姓少年夥同14~16歲的4名友人，在香港深水埗犯下2起搶案；一起發生在12月16日凌晨，鄒姓少年先夥同3位少年，跟蹤一位56歲的女牌友回到位在深水埗福華街的住處，在住所的樓梯間對女牌友勒頸捂口，搶走她的皮包後逃逸，成功得手8000元港幣與500元人民幣；翌日（17日）凌晨，鄒姓少年再夥同4名少年犯案，他們趁55歲的何姓女牌友在倒垃圾途中趁隙搶劫，雖然何姓婦女奮力抵抗並呼救，但因為身上沒有攜帶財物，這5名少年只好放棄並逃逸。

事後何婦因抵抗途中腰部扭傷，最後送醫治療；而香港警方獲報後介入調查，發現這群少年作案分工相當謹慎，不但作案前皆戴上口罩，也有分誰負責制伏受害人、誰負責搶劫財物等，最後警方依靠街頭裝設的監視器影像，迅速循線逮捕犯案的5名少年，並將涉嫌教唆犯罪的周女一併逮捕；目前這5名少年皆獲准保釋，而周女被控2項串謀及教唆搶劫罪，已遭逮捕收押，並在今天（26日）首次出庭審理。

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