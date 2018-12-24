醜聞不只一樁！《明鏡》得獎記者除假新聞更爆出侵占善款

2018-12-24 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕知名德國新聞雜誌《明鏡》周刊才剛對外公布自家獲獎無數的記者寫假新聞，幾日後又傳出遭讀者投訴，這名記者曾向讀者們呼籲捐款給孤兒，但匯款帳號竟是記者的私人帳戶！

綜合外媒報導，《明鏡》周刊接獲許多員工消息，表示曾榮獲CNN年度記者獎的雷洛提烏斯（Claas Relotius）有寫假新聞的嫌疑，便開啟長達數月的調查，結果發現雷洛提烏斯在撰寫新聞當中有「編造」、「加工」、「無中生有」的狀況，而雷洛提烏斯已經在17日離職。

近日又遭讀者投訴，在2016年第28期的周刊文章中，雷洛提烏斯報導了「幾名流落在土耳其街頭敘利亞孤兒的故事」，雷洛提烏斯當時向讀者呼籲捐款給這些孤兒，但給讀者們的匯款帳戶卻是自己的私人帳戶。

《明鏡》周刊質疑該篇文章的真實性，調查之下發現，雷洛提烏斯之後在瑞士的《拍浪》（Wellen schlagen）發表過一篇文章，講述他花了幾個月的時間，將2名敘利亞孤兒帶到德國，讓一位醫生收養，根本是憑空捏造出來的故事。

《明鏡》周刊表示，目前不清楚有多少讀者向雷洛提烏斯捐助了善款，但已經向檢警單位報案，以待調查。

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