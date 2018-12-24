不爽頂撞？！ 川普要國防部長馬提斯明年元旦下台...

2018-12-24 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間週日宣布，他將在1月1日撤換國防部長馬提斯（Jim Mattis），位置將由原本的副國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）代理。

綜合外媒報導，川普上週宣布從敘利亞撤軍，馬提斯便帶著辭呈到白宮勸說川普，雙方未達成共識，川普週日就透過推特宣布，將撤換馬提斯一事，並稱讚夏納翰在擔任副部長與以前任職波音公司（Boeing）時成就卓著，「他將表現很棒」。

報導指出，馬提斯原定明年2月離職，外傳是他的辭職信對川普的批評太過嚴厲，最後導致川普決定提早將他解職。

馬提斯在信中批評，川普不顧二戰以來支撐美國安全的傳統盟友合作關係，只會傷害自身影響力。並批評，川普輕忽中國與俄羅斯的威脅，指兩國想「塑造一個配合他們極權模式的世界，獲取對其他國家經濟、外交和安全決策的否決權」。

美國里奇蒙大學法律學者托比亞斯（Carl Tobias）力挺馬提斯的辭職信內容，「幾十年來，馬提斯一直為這個國家提供了光榮的服務，他的辭職信對於美國在世界上的角色是明確而務實的。馬提斯的繼任者，必須像馬提斯一樣謹慎、明智。」

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