國會就是我的拳擊場！烏克蘭議員怒撕海報打群架

2018-12-22 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國會最近又發生了1起打架事件，親俄派與反俄派議員一言不和在國會內大打出手，許多男性議員都加入打群架的行列，最後在其他較為冷靜的議員衝上前去調停之後，場面才獲得控制。

綜合媒體報導，烏克蘭國會週四（20日）發生1起國會打架事件，起因是國會通過了1項法律草案，該草案要求烏克蘭東正教會表明與俄羅斯東正教主教的關係，草案通過後反對黨議員舒夫里奇（Nestor Shufrych）怒批另1名親俄議員梅德維恰克（Viktor Medvedchuk）是「普廷的代言人」，並且走上台前撕下1張印有梅德維恰克頭像的海報，讓梅德維恰克與同黨議員相當不滿。

最後不只舒夫里奇與梅德維恰克，還有一眾親俄、反俄的男性議員也加入混戰，雙方表情憤怒、激烈拉扯，甚至有人朝著他人臉上揮拳。最後由其他較為冷靜的議員上前調停、勸架後，場面才獲得控制。

好幾個世紀以來，烏克蘭的東正教會都隸屬於俄羅斯東正教會，雙方也都相安無事，直到俄羅斯併吞克里米亞之後，烏克蘭才興起將東正教會去俄羅斯的浪潮。

相關影片請見：

「烏克蘭國會打群架」影片

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