中國2018代表字這「字」奪冠 鄉民看了全笑翻

2018-12-22 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕由中國國家語言資源監測與研究中心、央視新聞等單位，聯合舉辦票選徵求的2018年年度字詞近日結果出爐，由「奮鬥」的「奮」字當選中國年度國內字。PTT鄉民見狀紛紛笑翻，故意以諧音留言「原來是糞啊」、「厲害了，我的糞」。

綜合中媒報導，本次活動共收到網友推薦字詞數千條，投票量達數10萬；最終結果為「奮」字、「改革開放四十年」、「退」、「貿易摩擦」分別當選年度2018年中國代表字、國內詞、國際字、國際詞。

而「奮」字之所以上榜，是因為中國國家主席習近平在2018年新年賀詞中所言，「幸福都是奮鬥出來的」，在新時代的畫卷中，奮鬥本身就是一種幸福。

該新聞被轉貼到PTT後引起鄉民熱議，許多網友搞笑以諧音字留言，「核平 糞鬥」、「中國人不要隨地大便！」、「一個糞字 各自表述」、「難怪到處拉屎 拉到國外崩潰 真有你的」、「糞國 可以」、「糞 真的貼切」。

還有人說，中國人這麼在意諧音，選這個字真是天才。

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