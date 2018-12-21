中國關押3加拿大人 德國6智庫齊聲譴責

2018-12-21 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府12月1日逮捕「華為公主」孟晚舟後，中國當局也出手反制，至20日為止，以違反法律為由，已關押3名加拿大公民，對此，德國6個外交智庫於20日聯合發出聲明，要求中國出面說明。

綜合媒體報導，華為財務長孟晚舟涉違反美國制裁伊朗禁令，加拿大警方因應美國司法部門要求逮捕孟晚舟，中國也接連對境內的加拿大人出手，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）、公民麥克弗（Sarah McIver）都被拘留，然而中國沒有說明逮捕原因，僅稱康明凱、史佩弗危害國家安全，麥克弗則涉及非法工作。

對此，德國的全球公共政策研究所（GPPi）、馬歇爾基金會（GMF）、歐洲外交關係委員會（ECFR）、學術與政治基金會（SWP）、墨卡託中國研究中心（MERICS）、德國外交關係理事會（DGAP）等6大智庫的負責人連署，對被關押的3名加拿大人，其人身安全和關押地點表達關切和憂心。聲明呼籲中國政府說明對他們3人的指控，以符合國際標準的方式客觀和公正地對待他們。

加拿大駐緬甸特使李博（Bob Rae）日前也在推文中表示，中國當局拘捕3名加拿人的行為「根本是鎮壓和報復」。

Of course it’s clear. It’s called repression and retaliation. https://t.co/OEJvW6EGyZ — Bob Rae （@BobRae48） 2018年12月11日

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