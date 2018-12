中國關押3加拿大人 德國6智庫齊聲譴責

2018-12-21 20:35

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大政府12月1日逮捕「華為公主」孟晚舟後,中國當局也出手反制,至20日為止,以違反法律為由,已關押3名加拿大公民,對此,德國6個外交智庫於20日聯合發出聲明,要求中國出面說明。

綜合媒體報導,華為財務長孟晚舟涉違反美國制裁伊朗禁令,加拿大警方因應美國司法部門要求逮捕孟晚舟,中國也接連對境內的加拿大人出手,包括加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)、商人史佩弗(Michael Spavor)、公民麥克弗(Sarah McIver)都被拘留,然而中國沒有說明逮捕原因,僅稱康明凱、史佩弗危害國家安全,麥克弗則涉及非法工作。

對此,德國的全球公共政策研究所(GPPi)、馬歇爾基金會(GMF)、歐洲外交關係委員會(ECFR)、學術與政治基金會(SWP)、墨卡託中國研究中心(MERICS)、德國外交關係理事會(DGAP)等6大智庫的負責人連署,對被關押的3名加拿大人,其人身安全和關押地點表達關切和憂心。聲明呼籲中國政府說明對他們3人的指控,以符合國際標準的方式客觀和公正地對待他們。

加拿大駐緬甸特使李博(Bob Rae)日前也在推文中表示,中國當局拘捕3名加拿人的行為「根本是鎮壓和報復」。

Of course it’s clear. It’s called repression and retaliation. https://t.co/OEJvW6EGyZ