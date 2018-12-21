英國最強大狙擊兵器 他僅憑1發子彈殲滅6恐怖分子

2018-12-21 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體近日報導，英軍1名狙擊手數年前在阿富汗作戰時，曾僅開1槍便殲滅6名塔利班武裝分子，成功阻止一場針對英軍的自殺式攻擊，解除同袍可能遭遇的危機。

綜合英媒報導，這次英勇行動發生在2013年12月，英國陸軍一名20歲的下士狙擊手被安排掩護主部隊前進，事發當時，一群塔利班武裝分子正準備對英軍發動攻擊，這名狙擊手注意到其中一人穿著炸彈背心，顯然已準備對英軍發動自殺攻擊。

這名年僅20歲的狙擊手經過精密的計算與瞄準，從約930碼（850公尺）外的距離，一槍擊中那人所穿的炸彈背心並引爆炸藥，當場將他連同身旁的5名武裝分子一同炸死。據稱，那件炸彈背心共裝有44磅（約20公斤）的爆炸物，若按計畫使用，可能對英軍造成不小的傷害。

這次成功的狙擊任務，打亂塔利班武裝分子的攻擊計畫，雙方交戰很快就結束了，剩餘的武裝分子戰意全失而四處逃竄。英軍事後在現場附近找到另一件裝滿炸藥的炸彈背心，推測塔利班分子原欲執行一場大型攻擊，沒想到卻被狙擊手一槍瓦解。

綜合多種因素，狙擊手身分並未曝光，英國軍方僅公布他在本次行動中使用的是著名的L115A3狙擊步槍。L115A3是搭載.338 Lapua Magnum的AWM狙擊步槍，號稱「英國最強大的狙擊武器」，曾在2009年由英國陸軍中士哈里遜（Craig Harrison）操作，以2475公尺的狙擊距離創下世上最遠的狙殺紀錄，這個紀錄直到2017年6月才被加拿大狙擊手用C15狙擊步槍以3540公尺的距離打破

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/