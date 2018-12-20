美國再凍結15名俄國間諜在美全部資產

2018-12-20 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯之間的間諜戰與網路攻擊一直未停歇，近日美國又公布15人制裁名單，其中包括俄羅斯間諜或是特定機構的成員；美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）還痛斥這些人「行為惡劣」。

綜合外媒報導，美國聯邦政府為針對俄羅斯涉嫌干涉2016年美國總統大選，美國財政部在12月19日公布15人制裁名單，其中名單不只有俄羅斯的情報機構「格魯烏（GRU）」的間諜，還包括俄羅斯「惡名昭彰」的官方機構「網際網路研究所」的成員，美國公民將不得與被制裁的個人與實體進行商業交易，而被制裁者在美國的財產都被凍結；美國財政部長努勤表示，美國將會繼續與盟邦及國際夥伴採取聯合行動，以遏止俄羅斯、其代理人與情報機購一貫的惡劣行徑。

有份將被提交給美國參議院的報告指出，俄羅斯的網際網路研究所涉嫌透過各大社群平台，煽動美國選民將票投給川普，並散布假消息，讓反對川普的選民選擇不去投票；而「格魯烏」與「網際網路研究所」也被指控涉嫌駭入世界反興奮劑機構、禁止化學武器組織以及其它非政治組織。

另外，美國當局所指的「惡劣行徑」也包括發生在今年3月發生在英國的一起暗殺未遂案，居住在英國的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal），與其女在英國遭到俄羅斯間諜下毒案殺，所幸緊急送醫後撿回一條命。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/