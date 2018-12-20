支持郭文貴爆料 海外媒體人曝：親友遭中國國安騷擾...

2018-12-20 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕今年才成立的新興海外媒體《路德社》創辦人路德，因為支持中國流亡富商郭文貴爆料、經常在節目上批判中國當局而受到不少華人關注。然而，路德近日透露，中國國安人員先前找上已離婚8年的前妻，「關切」他「危害國家安全」行為，現在更找上在美國的2名朋友，讓他對自己與親友的人身安全感到非常擔憂。

在美國已居住多年的路德，經常透過Youtube直播節目批判中國共產黨，並採訪如前美國副總統錢尼、副國安顧問葉望輝、前白宮首席策士班農（Steve Bannon）、郭文貴等不受中國當局歡迎人士，受到不少海外華人關注，不少中國牆內網友還經常「翻牆」收看其節目。

然而，今年8月，路德透露，中國湖南的國安人員竟找上和自己離婚8年、早就沒有任何聯繫的前妻，稱路德在海外涉及「危害國家安全」，想「了解」路德的情況；12月17日，路德再透露，有2名在美國的朋友，在中國合法經營的企業竟然也分別被湖南和廣州國安找上門表達「關心」。種種情況，讓路德相當憂心自己與親友的人身安危，考慮尋求聯邦調查局（FBI）協助。

無獨有偶，一位網名叫「Inty」、已在美國工作多年的新疆維吾爾青年Youtuber，也因經常在影片談及「郭文貴」、「新疆」等敏感話題而引起不少人關注，然而，Inty於11月20日出席郭文貴的紐約記者會之後，11月29日他就在推特上透露，遠在新疆的父母與自己電話連繫時非常恐懼地要求他「在美國閉嘴不要亂說話」，否則，「上面的人會讓我和父母永遠聯繫不上」，讓他非常憂心。

這兩起例子顯示，中國當局似乎對支持郭文貴爆料的人士施加各種手段，試圖讓他們「閉嘴」，若人在中國境外，中國當局就找上還在國內的親朋好友加以「關切」。

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