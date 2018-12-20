泰國公主設計的禮服太醜？女網紅批評觸法面臨刑事指控

泰國女網紅Wanchaleom Jamneanphol，獨犯冒犯王室罪。（圖擷取自臉書）

2018-12-20 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕泰國知名女直播主旺猜萊奧姆（Wanchaleom Jamneanphol），日前在她Facebook在線廣播節目中說，批評今年泰國環球小姐競賽中一款禮服太醜，沒想到，被她批評的這款禮服是泰國公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）設計的，涉嫌觸犯「冒犯王室法」，恐面臨刑事指控。

綜合媒體報導，泰國的冒犯王室法號稱全球最嚴苛的法律之一，制定於1908年，2014年修訂強化，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，將面臨3到15年的監禁。

現年31歲的希里萬納瓦瑞公主，在法國一所大學取得設計碩士學位，創立了個人高端時裝品牌Sirivannavari，被形容為「最時尚的皇室成員」；泰國本月主辦第67屆環球小姐，泰國小姐干乍那林（Sophida Kanchanarin）在比賽中所穿的藍色拖地魚尾晚禮服，就是希里萬納瓦瑞公主的設計作品。

旺猜萊奧姆隨後就刪除了相關的批評文章，也另發文致歉，表示「非常內疚」，也表示「不想冒犯或表達對最高權力機構的不敬」。

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