全美首例！紐澤西州禁止馬戲團利用野生動物表演

2018-12-19 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕為了保護動物不被人類剝削，美國紐澤西州14日通過最新動物保護法案，成為全美第一個立法禁止在遊行、馬戲團、嘉年華等活動中，利用大象、老虎或其他野生動物來進行表演的州。

據《今日美國》報導，這項法案叫作「諾西法案」（Nosey's Law），是以一頭36歲的馬戲團大象諾西（Nosey）命名，牠曾在馬戲團遭飼主長期虐待，事後牠被送至動物收容所照料。善待動物組織（PETA）法律人員馬修斯（Rachel Mathews）表示，過去這些野生動物在馬戲團裡被鞭打和毆打，幾乎一輩子都在牢籠中生活，如今諾西法案通過了，這對牠們的人生是極為重大的轉變。

據了解，美國伊利諾州和紐約州在2017年通過禁止使用大象進行表演的法案；另外，夏威夷目前也正考慮立法禁止進口野生動物。

紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）在聲明中表示，諾西法案能確保州內不會再發生任何野生或異國動物被人類殘忍剝削，「那些動物應該待在野生保護區，或是牠們的自然棲息地，而非冒著生命危險來演出。」

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