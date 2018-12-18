招牌「光環」不再？NASA：土星環正在消失

2018-12-18 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕太陽系所有行星中，土星因有個招牌土星環而顯得與眾不同，但美國太空總署（NASA）研究發現，土星環正以「最壞情況」的速度消失，可能不到1億年後就會不見了。

綜合外媒報導，NASA戈達德太空飛行中心的研究員奧多諾霍（James O’Donoghue）指出，「土星環並不會永遠存在，而且有一天會消失」。他的研究報告指出，在重力和磁場的影響下，水冰顆粒組成的土星環，正如雨水般被吸入土星內。

奧多諾霍表示，來自土星環的「雨水」在半個小時內可以填滿一座符合奧運會標準的游泳池。他和同事根據夏威夷凱克天文台的觀測資料估算，每秒多達4400磅（約1995公斤）的水落到土星上。

奧多諾霍推估，整個土星環系統會在3億年內消失，在參考無人太空船卡西尼號（Cassini）先前偵測到的土星環物質掉落土星表面的情況，有些環可能在不到1億年內就會消失。

奧多諾霍的研究發表在週一（17日）出刊的最新一期美國行星科學期刊《伊卡洛斯》（Icarus）。他在報告中指出，「相較於土星超過40億年的年齡，這是相當短暫的」。

據NASA網站指出，新研究也顯示，土星環存在的歷史不太可能超過1億年，代表它應該是在土星生長的過程中形成的。奧多諾霍說，如果土星環是暫時存在的，也許人們錯過了看到木星、天王星和海王星的巨大環狀物的機會。

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