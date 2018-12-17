中國地方政府欠債驚人 官方統計82兆 外國機構估178兆

2018-12-17 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨將在12月18日紀念「經濟改革40週年」，但地方政府的債務卻越來越令人擔心；中國財政部公布的最新數據指出，地方政府總欠債達18.4兆人民幣（約新台幣82.2兆元），更有國外金融評級機構估計，中國地方政府的「非預算」借債，就高達40兆人民幣（約新台幣178兆元）。

綜合媒體報導，中國內蒙古自治區的呼倫貝爾有個小市鎮，截至2017年底，公開的政府債務就高達3億人民幣（約新台幣13.4億元），但透過政府以外的融資機構所產生的「隱性債務」，就又出現15億人民幣（約新台幣67億元）的負債，相差達5倍；而寧夏回族自治區也有個縣，截至2017年底，該縣政府就欠債近7億人民幣（約新台幣31.2億元），但若是加計「隱性債務」，總負債直接膨脹到28.8億人民幣（約新台幣128.7億元），負債率一下就從健康跳到危險級。

外媒《美國之音》引述《路透社》的報導指出，位在中國湖南省的汝城縣，人口僅42萬，居然欠下近70億人民幣（約新台幣312.9億元）的債務，可怕的是縣政府也沒有多少收入可以還債；縣政府有不具名的官員透露，現在汝城為了減少開支，正大力的削減基礎建設方面的支出，並透過出售政府的土地資產來獲得收入。

不過在中國，汝城的現況不是特例，根據中國央行在近期發表的金融相關報告指出，中國大部分的隱性債務風險，都出現在像汝城這樣的縣級行政區；中國財政部也公布最新數據指出，截至2018年10月，中國的地方政府共有18.4兆人民幣（約新台幣82.2兆元）的債務，但標準普爾全球評級則估計，中國地方政府有高達40兆人民幣（約新台幣178兆元）的非預算借債。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/