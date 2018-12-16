外公拖孫女進樹林性侵 送水工人力阻人倫悲劇竟遭解聘

2018-12-16 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名少女日前希望外公帶她去見母親，外公卻在穿越樹林的路上，性侵外孫女，一名送水的男子見義勇為阻止這場人倫悲劇，卻因為送水延誤時間，遭老闆解聘。

根據《泰國網》報導，泰國宋卡府合艾縣這名15歲少女的父母長期於外地工作，只有62歲的外公同住。日前，少女希望外公能帶她去見父母親，於是2人在黑夜中穿越森林，然而，外公卻趁著四下無人，開始對外孫女動手動手，不僅毆打且親吻她，還打算撕碎衣服，性侵外孫女。所幸一名送水男子騎車經過，才制止了人倫悲劇。

男子制止了老翁，並通報警方將其逮捕。老翁向警方供稱，是喝了3瓶白酒才神智不清，只想抱抱孫女，才會有疑似性侵的舉動，希望警方從輕發落。警方目前正在調查，並未排除亂倫可能。

而那名見義勇為的男子名為帕提功，是送桶裝水的員工，儘管制止了悲劇，卻因為延誤送水時間，導致公司遭受客戶投訴及解約，遭公司開除。

外界得知此消息後，有許多人捐助金錢給帕提功希望能幫助他度過無業難關，也有一些單位提供職缺，令帕提功不會因此而窮困潦倒。

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