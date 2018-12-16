《華郵》：中國想用這招... 把美國趕出非洲！

《華盛頓郵報》分析，中國可能透過奪走東非國家吉布地的多拉雷多工港口（Doraleh Multipurpose Port），將美國趕出非洲。（法新社）

2018-12-16 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問波頓（John Bolton）上週表示，川普政府對非洲的援助行動持保守態度，中國正在非洲加強經濟和軍事影響力。《華盛頓郵報》分析，中國可能透過奪走東非國家吉布地（Djibouti）的貨櫃港，將美國趕出非洲。

《華郵》指出，吉布地雖是東非小國，但地理位置重要，位於亞洲至蘇伊士運河的重要航道，每天有480萬桶石油通過吉布地附近的曼德海峽，加上其附近的葉門及索馬里亞都有恐怖分子盤據，是美國、日本等國重要的反恐基地，也是美國在非洲唯一的永久性軍事基地。

不過，如今中國透過一帶一路計劃投資該國，導致吉布地外債自2014年開始急速上升，其中最大的債主似乎就是中國，中國甚至在當地興建軍事基地，此舉引發美方關注。

吉布地駐美國大使杜阿爾（Mohamed Siad Douale）表示，不會將該國重要貨港多拉雷多工港口（Doraleh Multipurpose Port）交給中國，但美國官員擔心，中國政府會用債務壓力逼迫吉布地，在6個月内將港口營運權交給中資公司。

官員進一步擔憂，若中國真的得到該港口，他們將能控制美軍勒蒙尼爾基地（ Camp Lemonnier），將影響整個區域的經濟活動。另有眾議員表示，美國一般認為中國只對印太地區有興趣，因而忽略了非洲等地的戰略問題。

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