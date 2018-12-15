英王室公布聖誕照！威廉王子曬全家福、哈利梅根閃瞎眾人

威廉王子一家五口全家福，畫面溫馨。（圖擷取臉書社團「The Royal Family」）

2018-12-15 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕聖誕節即將到來，英國王室14日推出3組聖誕卡片，分別是威廉王子一家五口的溫馨全家福、哈利王子與梅根觀賞煙火的背影，以及他們的父親王儲查爾斯伉儷深情對望的照片。

綜合外媒報導，威廉王子與凱特王妃帶著與5歲的喬治小王子、3歲的夏綠蒂小公主，和幼子路易一同在安默堡合影，喬治穿著毛衣、雨靴搭著父親威廉的肩膀，夏綠蒂則面露微笑站在威廉和凱特中間，凱特也呼應喬治的穿搭，一手抱著路易，畫面相當溫馨。

哈利王子與梅根的全家福則是一張浪漫的黑白情侶背影照，兩人站在溫莎城堡前觀賞煙火，畫面唯美。這張照片是今年5月，兩人辦完婚禮後，在晚宴上觀看煙火時拍攝的，梅根也預計在明年4月產下第一個寶寶。

查爾斯王子則釋出與愛妻卡蜜拉，在倫敦克萊倫斯宮花園對望的照片。

值得一提地是，先前曾爆出凱特王妃與梅根因個性不合鬧翻，導致威廉、哈利兄弟之間尷尬，更讓哈利一家也搬出肯辛頓宮。英國王室則表示，今年聖誕節仍會依傳統，所有王室成員都會一起在英格蘭東部的山均漢姆堡（Sandringham Estate）過節。

哈利王子與梅根曬出今年5月在婚宴上觀賞煙火的浪漫背影。（圖擷取臉書社團「The Royal Family」）

查爾斯王儲釋出與愛妻卡蜜拉，在倫敦克萊倫斯宮花園對望的照片。（圖擷取臉書社團「The Royal Family」）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/