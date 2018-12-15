沒劃入台灣！日本政府製超清楚「中國非洲豬瘟地圖」

2018-12-15 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，日本、台灣屢有中國豬瘟肉試圖闖入境內，日本政府特別繪製「中國非洲豬瘟疫情發生狀況圖」，詳細明載中國各省當前最新疫情，也不忘沒把台灣劃入中國境內。

日本農林水產省13日公布最新中國非洲豬瘟疫情現況，詳情資訊以中國地圖呈現，當中能見有發生疫情的省分全被塗上橘色，日方在地圖中清楚表明，疫情源起於黑龍江省佳木斯市，問題豬肉歷經1944公里被運送至河南省，導致非洲豬瘟在中國大爆發。

地圖以紅色「X」圖示代表豬瘟發生地區，當中包括黑龍江省、吉林省、遼寧省、內蒙古自治區、山西省、北京市、天津市、上海市、陝西省、河南省、江蘇省、安徽省、浙江省、江西省、福建省、湖北省、湖南省、貴州省、重慶市、四川省、雲南省與青海省。

地圖也以藍色「O」圖示代表有豬瘟疫情發生，但卻解除疫區封鎖的地點，有黑龍江省、吉林省、遼寧省、天津市、山西省、河南省、江蘇省、安徽省、浙江省、湖南省；吉林省則額外被標上深紅色三角形圖示，代表此地有「野生豬瘟疫情發生」記錄。

日方統計，目前全中國共有17省、1區與4直轄市因非洲豬瘟疫情淪陷，一共有94座農畜場、3設施與6村豢養的豬隻感染非洲豬瘟。

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農林水產省官網

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