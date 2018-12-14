遭中國報復美方卻保持沉默 學者：加拿大孤立無援

2018-12-14 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟在加拿大被捕後，中國接連逮捕境內的2名加國公民作為報復，加國夾在兩個超級大國中間受到攻擊，美國卻未如過往站出來力挺多年的盟友，讓不少加拿大人士大嘆心寒，更有加國歷史學家直言「這是有史以來最孤立無援的一刻」。

美國過去一向是加拿大最親密的盟友之一，更是後者強有力的後盾，孟晚舟被捕一事，美加2國政府雖都強調與貿易戰無關，但加國政府這次動作之大，再加上時間點相當敏感，被不少評論家視為替美方爭取貿易戰談判籌碼之舉。然而，針對中方對加國的報復，川普政府卻未有明確舉動，引發外界猜想。

加拿大歷史學家博思韋爾（Robert Bothwell）表示，加國從未像此刻這麼孤立無援，「我們（指加拿大）在國際上沒有真正的盟友，面對中國這種敵對勢力，我們的報復手段實在太少，我想，這也是中國繼續進行類似舉動的原因」。

這並非川普政府首度令北方的盟友失望，沙烏地阿拉伯今年中針對曾嚴厲批評沙國人權問題的加拿大做出大規模外交報復，作為加國長年盟友的美國卻因與沙國交好，長時間保持沉默，未給予加拿大外交上的聲援，引發國際輿論熱議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/