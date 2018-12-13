剛果總統大選前10天 7000台投票機被大火燒毀

2018-12-13 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕非洲剛果民主共和國將於12月23日舉行延遲已久的總統大選，沒想到堆放投票機和投票箱的倉庫，今（13）日發生莫名大火，導致大部分的投票機和投票箱被燒毀。

《路透》報導，剛果總統顧問基卡亞（Kikaya bin Karubi）表示，身分不明的「罪犯」讓大火燒毀了首都金夏沙23日大選要使用的1萬台投票機中的約7000台。發生大火的倉庫位在金夏沙的貢貝河畔地區（Gombe），這裡也是剛果總統卡比拉（Joseph Kabila）官邸所在地。

基卡亞表示，火災發生在當地時間凌晨，負責看守倉庫的警察已經被捕。他沒有進一步說明大火是如何發生或可能是誰引起的，僅表示當局已展開調查。他說，選舉準備工作仍在繼續；當局將從其他地方調回一些投票機，因為該國超過15%人口住在金夏沙。

現任總統卡比拉自2001年上台掌權至今，即將到來的大選被外界預期可能象徵剛果政權首度和平轉移。

但這次大選引入未經測試的投票機，被其他候選人質疑公平性，反對派認為，這些機器比紙張和墨水更仍容易受到投票操縱的影響，還可能受到剛果電力不穩影響。

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