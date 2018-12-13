中國大力援助非洲 學者警告恐形成「新世界秩序」

2018-12-13 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會參議院軍事委員會下屬的「新興威脅和戰力小組委員會」日前進行聽證會，針對中國在非洲投資可能帶來的後果進行討論，華盛頓智庫史汀森中心東亞項目共同主任孫韻在聽證會上指出，中國對非洲的援助是為了讓非洲國家在外交上大力支持中國，未來可能導致「新的世界秩序」形成。

根據《美國之音》報導，該委員會主席、共和黨籍愛荷華州參議員恩斯特（Joni Ernst）指出，中國意圖在世界各地擴張軍事存在，包括在南海填島造陸、佔據印度洋港口、在非洲吉布地建立軍事基地，一帶一路計畫也讓美國擔心參與國家會基於中國影響力來對中國做出有利妥協。

華盛頓智庫史汀森中心東亞項目共同主任孫韻則表示，中國大力援助非洲，為的是以經濟手段加大在政治和軍事上的戰略利益，接受援助的非洲國家可能因此在外交上大力支持中國，導致未來形成新的世界秩序。

孫韻強調，中國政府為非洲精英階層提供獎學金，將意識形態加諸其身，期望未來他們在非洲複製「中國經驗」，這點和美國的民主精神背道而馳，另外這些由中國政府提供的資金，金額可能是美國私營部門難以匹敵的數目。孫韻指出，中國在吉布地建設軍事基地，只是擴展全球野心的開端，未來中國還會利用債務陷阱及外交手段擴大軍事範圍。

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