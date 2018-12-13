華郵建議美台應速簽自由貿易協定

2018-12-13 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕在美國與中國兩大強權間，台灣尋求生存空間，外媒專欄作家近日撰文談論總統蔡英文「維持現狀」的策略，並建議美國多關注台灣，用自由貿易協定支持台灣。

專欄作家David Ignatius在《華盛頓郵報》撰文表示，如果你喜歡把賭注押在弱方，那總統蔡英文值得一看，她堅持台灣應該維持自身的開放文化、民主價值、主權，讓中國感到不滿。他說，康大出身的蔡英文用語謹慎，但在中國國家主席習近平提升對亞洲的主宰力時，她某種程度成為了反叛者。

作者分析，蔡英文主張保持現狀，這意味著自由和一種類似獨立的狀態，以便於讓台灣這個島嶼能繼續受益於跟中國在文化與經濟上的聯繫，但拒絕中國的政治體系。蔡英文將自己形容為平衡者，她認為在美中強權之間，台灣的兩難困境在於中國很近、美國很遠，必須要面對有一個強大鄰居的現實，人們喜歡美國的價值觀，但中國在經濟上是重要夥伴。

作者提到，真正的考驗是2020年的台灣總統大選，很多人推測中國將藉金錢、媒體和政治活動支持親中候選人，推動一個對中國更友善的政府。蔡英文認為，這是對台灣民主的一大挑戰。作者認為，美國應多關注台灣，與台灣簽訂自由貿易協定，這將激勵其他國家一同跟進。

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