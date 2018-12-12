中國強迫註銷推特帳號 學者：好比親手把孩子掐死

2018-12-12 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局月前持續掃蕩推特用戶、限縮言論空間，而長期關注、研究中國勞工問題的學者王江松也無法倖免，11日於推特上發出該帳號的「訃告」，表示此為他發出的最後一篇文，12日開始，該帳號「因不可抗力」而被迫關閉。

綜合媒體報導，中國勞動關係學院教授王江松長年追蹤、記錄當代中國的勞工和社會問題，在其推特帳號「勞工研究」發表不少第一手的中國勞工的維權資料。另外，他的推文中，還記錄11月8日被中國安全保衛警察約談的內容，警方表示，該帳號須無條件註銷，還指責他不通過國內平台發表言論，偏要透過國外的平台，是「漢奸賣國賊」的行為。

王江松11日在最後2篇貼文寫道，他用這個推號與大家交流研討勞工問題，獲益很多。然而，由於大家都懂得的「不可抗力」，他的帳號「將於23:59註銷」，這好比親手將自己養到6歲4個月的的孩子活活掐死，心中的哀痛、屈辱和羞憤難以言喻。

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