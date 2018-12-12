中國強迫註銷推特帳號 學者：好比親手把孩子掐死

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局月前持續掃蕩推特用戶、限縮言論空間，而長期關注、研究中國勞工問題的學者王江松也無法倖免，11日於推特上發出該帳號的「訃告」，表示此為他發出的最後一篇文，12日開始，該帳號「因不可抗力」而被迫關閉。
綜合媒體報導，中國勞動關係學院教授王江松長年追蹤、記錄當代中國的勞工和社會問題，在其推特帳號「勞工研究」發表不少第一手的中國勞工的維權資料。另外，他的推文中，還記錄11月8日被中國安全保衛警察約談的內容，警方表示，該帳號須無條件註銷，還指責他不通過國內平台發表言論，偏要透過國外的平台，是「漢奸賣國賊」的行為。
王江松11日在最後2篇貼文寫道，他用這個推號與大家交流研討勞工問題，獲益很多。然而，由於大家都懂得的「不可抗力」，他的帳號「將於23:59註銷」，這好比親手將自己養到6歲4個月的的孩子活活掐死，心中的哀痛、屈辱和羞憤難以言喻。
11月8日国宝笔录记//这场国宝整顿推特的行动持续一个多月了，本推未能幸免于难。这是本推在推特上发表的最后一篇文章了，完整地描述了一次国宝笔录的过程，喜欢它的朋友请保留。本推将于今晚11:59自杀身亡 https://t.co/aAq5ATLsLl— 劳工研究 （@JIangyingbinfen） 2018年12月11日
【讣告】我是劳工学者王江松，我用这个推号与大家交流研讨劳工问题，获益很多。然而，由于大家都懂得的不可抗力，本号将于今晚11:59注销，这好比我亲手将自己养到六岁另四个月的的孩子活活掐死，心中的哀痛、屈辱和羞愤难以言喻。好在没有了这个号，推特世界还会运转，太阳照样升起！再见了，推友们！ pic.twitter.com/iMdqgk9W2C— 劳工研究 （@JIangyingbinfen） 2018年12月11日
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