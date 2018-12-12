北韓國父妻金聖愛去世 生前遭軟禁死因不明

2018-12-12 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓國父金日成的第二任妻子金聖愛今（12）日驚傳逝世，享壽94歲，但確切死亡時間與死因尚不明。

《韓聯社》報導，南韓統一部發言人白泰鉉今日在記者會上表公布金聖愛去世消息，且指出這是根據統一部接獲到的相關動向，經具體了解情況後才決定公諸於世。

報導寫道，金聖愛1924年12月29日生於北韓平安南道江西郡，與金日成結婚後，曾擔任過朝鮮民主女性同盟委員長、最高人民會議代議員、勞動黨中央委員會委員等職。

金聖愛育有2男1女，其中金聖愛曾為長子金平日接班，而與金正日展開政治鬥爭，但最後因當時金平日年紀尚幼，且金正日在勞動黨組織指導部等核心部門工作，已具有政治影響力而失敗。如今，金平日為北韓駐捷克大使，長女金敬珍婚後旅居奧地利，么子金英一2000年因病在德國去世。

此外，金聖愛過去曾陪同丈夫會晤美國前總統卡特，但自金日成去世後，便不再公開場合現身。據悉，北韓媒體最後一次提金聖愛，是1995年2月前人民武力部部長吳振宇去世，她擔任國家治喪委員時，此後，她的人生就被監視、軟禁。

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