中國成都暴力查封著名教會 外媒曝幕後原因...

2018-12-12 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓宗教不遺餘力，不僅在新疆廣設再教育營，關押逾百萬維族穆斯林，近日又傳出在成都暴力查封當地一間教會，連夜追捕信徒。外媒指出，該教會在今年六四週年期間，曾試圖舉行集會為遇難者禱告，批評當局在秋後算帳。

根據美國《自由亞洲電台》報導，成都「秋雨聖約教會」9日被當地數百名公安包圍，教會被查封，創辦人王怡夫婦及逾百名神職人員被強行帶走，更有多人遭警方毆打，不僅如此，當地警方接著更連夜對信徒們發動追捕，據悉，抓人行動今天已進入第4天。

報導指出，成都公安這次採取聯合突擊行動對基督徒進行抓捕，不少信眾在同一時間被警方破門而入帶回偵訊，還有已遠居東北的「秋雨聖約教會」信徒，被四川警察不辭千里連夜抓走。據稱，這些信徒被命令簽寫保證書，未來不得參加秋雨教會聚會，之後才被放回。

外媒指出，秋雨聖約教會在今年六四期間原計畫舉行「六月四日為國家禱告會」，為六四遇難者禱告，但前一天風聲走漏，當地政府宗教局人員連同公安強行破門，王怡及神職人員等17人被帶走，其後被控舉行非法宗教活動而遭懲處、軟禁及禁止出境。

王怡是成都「秋雨聖約教會」的主任牧師，也是中國最著名的新教牧師之一。其致力自由主義與中國憲政轉型方面研究、寫作，筆名「王書亞」。王怡曾信奉道家，後來逐步轉向自由主義，最後投入新教加爾文主義。他在2006時曾在白宮獲時任美國總統的喬治布希（George Walker Bush）接見。

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