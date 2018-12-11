美國首例！變性者參加專業拳擊賽 「他」成功擊敗對手獲勝

2018-12-11 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國首例！本為女性、變性成為男性的跨性別拳擊手曼紐爾（Patricio Manuel）參加了男子專業拳擊賽，最後成功擊敗對手勝出。曼紐爾表示「絕對會繼續下去，是時候往前走了」。

根據外媒報導，33歲的曼紐爾是美國首位參加專業賽的跨性別拳擊手，2012年他曾以女性的身分參加奧運選拔賽，在落選之後就接受變性手術，他也服用了荷爾蒙藥物讓自己的外型外來越男性化，更勤於健身、鍛鍊肌肉增重7公斤，最後花了6年的時間成為一名男性拳擊手。

曼紐爾上周六站上了加州度假村賭場的擂台「Fantasy Springs Resort Casino」，對上了墨西哥對手雨果（Hugo Aguilar），在激烈的對陣後，由曼紐爾以39比37分驚險獲勝。

落敗的雨果說，他在賽前兩天才知道對手的身分，表示「這非常值得尊重」，不過並沒有因此以不同的眼光看待曼紐爾，「在擂台上，他想贏，我也想贏」。

外媒指出，加州拳擊總會對於是否批准曼紐爾的拳手牌照，原本持保留態度，不過國際奧委會在2016里約奧運前裁定女跨男的跨性別運動員參賽「不設限」，才讓曼紐爾終獲批成為拳手。

曼紐爾在獲勝後，對自己寫下人生新的一頁非常激動，他表示，「我絕對會繼續，我打拳已經很久了，是時候要往前走了」。

曼紐爾與雨果對戰影片

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