英國22歲女背包客在紐西蘭遭殺害 紐總理哽咽道歉

2018-12-10 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國有位22歲女子在今年甫從大學畢業後，便決定先進行一年的環球之旅，不料在11月20日到達紐西蘭後，之後在12月1日失聯，最後警方找到時，已遭人殺害棄屍，兇嫌也被逮捕；紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在今天（12月10日）在例行記者會上，哽咽的向被害者家屬道歉。

綜合外媒報導，這位22歲的女子格蕾絲‧米蘭（Grace Millane）在大學畢業後，隨即踏上一年的環球之旅，這也是她首次獨自海外旅行，但格蕾絲卻在12月1日失聯，紐西蘭警方經過多日的搜索後，於12月9日在奧克蘭一處草叢中找到她的遺體。

在米蘭失蹤後，警方透過她下塌的背包客旅館所裝設監視錄影器中，鎖定一位26歲的男子，並將他拘捕偵訊，之後依謀殺罪起訴；目前仍不清楚他的殺人動機為何，不過預計將在2019年1月23日出庭受審。

由於紐西蘭的謀殺率極低，擁有480萬人口的紐西蘭一年殺人案不到50起，這起殺人案也在紐西蘭引起軒然大波；紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在今天的例行記者會上，哽咽向米蘭的家屬致歉，表示「紐西蘭一向以熱情好客著稱，今天發生這種事，我們感到非常難過與丟臉」；阿德恩表示，雖然她身為總理，不一定需要對個案道歉，但她感覺很多紐西蘭人對此感到很抱歉，「因此我代表所有紐西蘭人，向米蘭的家屬致歉，你們的女兒在這裡應該要很安全，但事與願違，我對此感到抱歉」

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