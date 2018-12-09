台灣如何獨立？解放軍少將扯：從海底鋸掉根部漂走

現役解放軍少將喬良提出台灣獨立的方法，「把台灣島在水下從根部鋸掉，讓台灣島向東漂移600公里以上」。（圖擷取自微博）

2018-12-09 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方媒體《環球時報》8日舉辦年會，成為解放軍將領的「嘴砲戰場」，不僅有退役中將揚言「100小時能攻下台灣」，還有現役解放軍少將喬良提出台灣獨立的方法，「把台灣島在水下從根部鋸掉，讓台灣島向東漂移600公里以上」。

面對「台灣如何獨立」的問題，國防大學教授、解放軍少將喬良表示，「台灣要想獨立只有一個辦法，把台灣島在水下從根部鋸掉，然後讓台灣島向東漂移600公里以上，那台灣獨立的可能性就比較一大了。如果能漂移1000公里以上的話，那台灣的獨立就肯定有希望，但有這種可能性嗎？如沒有，台獨就只能是一種幻想。」

喬良還說，既然把台灣島從底部鋸掉是不可能的，那麼，台灣就跑不掉，祖國統一就是必然的，只是個早晚問題。

解放軍前南京軍區副司令員、退役中將王洪光也在同意場合中指出，在中美走向新冷戰的背景下，南海是暗流湧動，台海是火山即將爆發，兩岸若爆發台海戰爭，解放軍能在100小時攻下台灣。

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