工會宣布12/21罷工 紐西蘭航空罵「把乘客當籌碼」

2018-12-07 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭航空與航空和海洋工程師工會發生薪資糾紛，上千名機師、後勤及相關工作人員宣布將於12月21日舉行全面罷工。據了解，罷工期間正好是耶誕節前夕，預計共有4萬2000名乘客受到影響。紐西蘭航空指責員工，把乘客當作討價還價的籌碼，工會則回應，如果公司真的關心客戶，就會早日解決這個問題。

據《布里斯本時報》報導，罷工日正值耶誕節前最後1個星期五，是1年中最繁忙的日子，預計影響國內外共4萬2000名旅客。紐西蘭航空飛機維修總經理德貝（Viv de Beu）表示，罷工具有毀滅性，讓4萬多名辛勤工作的紐西蘭人及遊客假期遭破壞，但公司仍會努力和工會達成協議，盡可能避免罷工行動發生。

罷工計畫的起因為紐西蘭航空與工會的薪資糾紛，航空公司先前和工會成員提出協議，即在協議的第1年加薪2%，並在接下來的18個月內增加3%，但加班費會變相減少，這項協議被工會拒絕。

工會提到，只有雙方談判徹底破局，才會採取罷工，聲明沒有人想破壞人們的假期計畫，紐西蘭航空卻採取消極態度，讓員工們感到不被重視，指出紐西蘭航空若想降低加班費，應該要先確保擁有足夠的員工。工會也呼籲，如果航空公司真的關心客戶，就該早日解決這個問題。

紐西蘭航空指責工會，把乘客當成討價還價的籌碼，還加碼公告罷工員工薪資。數據顯示，他們的薪資是115000紐幣（約台幣241萬元），是紐西蘭平均薪資的2倍多。

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