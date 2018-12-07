杜拜公主計畫逃亡被抓回 皇室宣稱「她是被挾持」

2018-12-07 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕33歲的阿聯酋杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）被爆失蹤多時，傳出拉蒂法因不滿長期遭受父親控制，與友人花費7年策劃逃亡，不料搭乘遊艇時被軍艦攔下，宣告失敗。杜拜皇室對外宣稱，公主是被法國間諜喬貝特（Herve Jaubert）挾持，目前正安全待在家中。

綜合外媒報導，拉蒂法的父親阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）是阿聯酋副總統兼總理及杜拜酋長。今年3月，拉蒂法在個人影片痛批父親是世上最邪惡的人，表示自己長期虐待和控制，希望逃離家鄉，就算死在船上，也不願意回到杜拜。

同月拉蒂法和芬蘭籍友人堯希艾寧（TiinaJohanna Jauhiainen）準備搭乘遊輪，越過邊境到達阿曼，然後登上法國人喬貝特的船隻前往印度。沒想到在印度外海約30公里處，被印度及阿聯酋軍艦包圍，拉蒂法遭到軍方人員帶走，並就此下落不明。此後拉蒂法長達9個月未出現在公眾場合，就連她的Instagram帳戶也被刪除。

杜拜皇室法庭對外聲明，公主是被前法國間諜喬貝特綁架，在登船後與皇室成員聯絡，最後順利脫困，指稱公主目前平安待在家中，並和家人一同慶祝她的生日。不過堯希艾寧出面反駁，表示拉蒂法是自願登船，當時還被軍人強行押走。

早在2000年，拉蒂法的姐姐沙姆薩（Sheikha Shamsa）公主就曾逃亡到英國，不過仍以失敗收場。雖然杜拜皇室宣稱，沙姆薩公主回家後被家人崇拜且珍惜著，但拉蒂亞卻表示，沙姆薩生活在醫療監獄中，時刻都被護士包圍監控。

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